Украина: Киев не будет разрывать с соглашение с Москвой об Азовском море

В понедельник, 27 августа, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев не будет разрывать соглашения с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По словам Зеркаль, о денонсации соглашения с Российской Федерацией по азовскому морю и речи быть не может. «Это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», - приводит слова украинского дипломата РИА Новости со ссылкой на источник.

Киев обвиняет Россию в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив. В результате чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. Помимо этого, Елена Зеркаль сообщила, что во время осмотра украинских судов в Азовском море российские пограничники не нарушают протоколы.