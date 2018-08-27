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В Китае прошли новые испытания первого собственного авианосца
27 августа 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Первый китайский авианосец собственного производства отправился на вторые по счету испытания в море. Корабль покинул верфь города Далянь в сопровождении нескольких буксиров.
Об этом пишет издание Global Times. В ходе плавания будет проведена тщательная проверка двигателей судна, получившего название Type 001A, систем коммуникации, навигации.
Кроме того, особое внимание будет уделено решению проблем и сложностей, возникших в ходе первых испытаний, прошедших в мае, пишет издание со ссылкой на военного эксперта Сун Чжунпина.
Прежде чем авианосец поступит на вооружение ВМС Китая, ему предстоит пройти еще несколько испытаний в море. В дальнейших - будут задействованы истребители и вертолеты.
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