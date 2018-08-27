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Опубликованы данные об уничтожении снайперами-ополченцами военных ВСУ в Донбассе
27 августа 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Снайперы ДНР и ЛНР за последнее время отметились несколькими результативными атаками в зоне конфликта в Донбассе. Информация об этом содержится в заметке, опубликованной в блогосфере.
Канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в ночь на 18 августа от пули луганского стрелка погиб украинский военный Василий Крищук, который выполнял боевые задачи в составе группы, прикрывавшей артнаводчиков. В процитированном материале Крищук назван ветераном войны в Ираке и активистом Майдана.
Утром 18 августа снайпер ДНР ликвидировал пулеметчика 92-й бригады Вооруженных сил Украины Владислава Бондаренко. Инцидент произошел в районе Авдеевки.
Спустя несколько дней, 23 августа, та же участь постигла разведчика Григория Ольховского. Автор заметки отметил, что Ольховский, служивший в 128-й бригаде, был известной личностью в украинском медиапространстве.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлено ноу-хау спецназовцев ДНР.
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