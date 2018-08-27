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Авторитетный конспиролог назвал причину и дату начала Третьей мировой войны
27 августа 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Третья мировая война вспыхнет в 2030 году из-за электротранспорта. Такой прогноз в зарубежном сегменте интернета обнародовал конспиролог под ником Hugo991, пользующийся авторитетом у сторонников теорий заговора.
Исследователь-энтузиаст предрек, что через некоторое время электрокары вытеснят с рынка машины, работающие на бензине, в связи с чем спрос и цены на нефть значительно снизятся. Как полагает конспиролог, эти изменения побудят государства, живущие за счет экспорта углеводородов, объединиться и объявить войну странам, которые перешли на новые источники энергии.
Также автор прогноза не исключил, что Соединенные Штаты могут напасть на Китай, пишет сайт vistanews.ru. В заметке, опубликованной изданием, в качестве причины вероятной агрессии названо недовольство Вашингтона экономической экспансией КНР на мировом автомобильном рынке.
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