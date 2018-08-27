В ЛНР сообщили, что украинские силовики устанавливают мины у населенных пунктов

Украинские силовики, особенно активность сейчас проявляют подразделения 14-й бригады, продолжают установку минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов, в районах дислокации своих подразделений. В ЛНР объяснили закончившееся разгромом наступление украинских сил на Желобок

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о минировании участка около населенного пункта Катериновка, который находится под контролем ВСУ.

Как опасаются власти ЛНР, установка минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов здоровью и безопасности местных жителей.

В Народной милиции ЛНР раскрыли новые подробности закончившегося разгромом наступления украинских силовиков на село Желобок.