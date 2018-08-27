Подземные хранилища газа на Украине заполнены менее, чем наполовину

На Украине рассказали, что подземные хранилища природного газа (ПХГ) на данный момент заполнены менее, чем наполовину. По сведениям оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», украинские газовые хранилища заполнены на 46,2 процента по состоянию на 25 августа, - передает RT.

Запасы газа в украинских ПХГ составляют 14,3 млрд кубометров. Это на 1,5 процента, или на 222,7 млн кубометров меньше, чем было в хранилищах этот день в 2017 году (14,52 млрд кубометров).

Госкомпания уточняет, что запасы природного газа в ПХГ с начала сезона закачки, 9 апреля, увеличились на 92,3%, или на 6,9 млрд кубометров.

Напомним, Украина выступает против проекта "Северный поток-2" из-за опасений лишиться транзита российского газа.