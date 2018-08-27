Макрон подчеркнул важность взаимодействия с Россией в сфере безопасности
27 августа 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 27 августа, президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление. Французский лидер отметил высокую важность взаимодействия с Российской Федерацией в сфере обеспечения безопасности.
По словам французского лидера, для того, чтобы поддерживать безопасную обстановку, сотрудничество с российскими властями необходимо, передает РИА "Новости".
Кроме того, сегодня Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу "малой группы" по Сирии, в которой состоят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия и некоторые другие государства. Предполагается, что мероприятие состоится в сентябре.
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