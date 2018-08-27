Макрон подчеркнул важность взаимодействия с Россией в сфере безопасности

В понедельник, 27 августа, президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление. Французский лидер отметил высокую важность взаимодействия с Российской Федерацией в сфере обеспечения безопасности.

По словам французского лидера, для того, чтобы поддерживать безопасную обстановку, сотрудничество с российскими властями необходимо, передает РИА "Новости".

Кроме того, сегодня Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу "малой группы" по Сирии, в которой состоят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия и некоторые другие государства. Предполагается, что мероприятие состоится в сентябре.