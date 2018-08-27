В Новой Зеландии на пляже нашли гигантского кальмара

Путешествующие по Новой Зеландии велосипедисты - братья Аплин - обнаружили на одном из пляжей Веллингтона мертвого кальмара. Больше всего поразила молодых людей длина находки.

Об этом сообщает Daily Mail. Размеры найденного кальмара потрясли Дэниэла, Джека и Мэтью. Ведь длина беспозвоночного морского обитателя составила порядка 4.2 метра.

Измерив рулеткой свою необычную находку, молодые люди позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований. Специалисты доставили мутанта в лабораторию для дальнейших исследований.

Братья признались, что много повидали в своей жизни. Но кальмар такого размера предстал их глазам впервые. И, конечно, не обошлось без фотографий чудища "в полный рост".

Снимки семьи Аплин быстро разлетелись по Сети, вызвав горячее обсуждение пользователей со всех уголков мира. Многие из них порадовались, что им не довелось встретить чудище "живьем".

Впрочем, как утверждают некоторые ученые, ничего необычного в четырехметровом кальмаре нет. Он является лишь одним из представителей рода глубоководных кальмаров, некоторые особи которых могут достигать в длину 10 метров.







