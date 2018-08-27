Экс-командующий ВМС Украины: Россия хочет спровоцировать народные бунты

Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Россия хочет спровоцировать народные бунты. Для этого РФ якобы оказывает давление на Мариупольский и Бердянский порты.

По мнению военнослужащего, российская сторона пытается проводить в Азовском море "стратегию хаоса". Гайдук подчеркнул, что ситуация всерьез осложняется тем, что Мариуполь расположен неподалеку от Донбасса, передает РИА "Новости". Уточняется, что в вышеуказанных портах постоянно работают около 5 тысяч человек, которые могут начать проводить социальные акции в случае потери работы, а также стать инициаторами беспорядков.

Напомним, ранее бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко утверждал, что Россия планирует захватить южную и восточную части Украины. Причем особенно беспокойство у него вызывали российские катера с крылатыми ракетами "Калибр", дислоцированные в Азовском море.