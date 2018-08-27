Жители Вьетнама отдали покойному сенатору Маккейну дань уважения

Жители Вьетнама почтили память сенатора Джона Маккейна, который скончался в ночь на воскресенье. Согласно последним данным, люди принесли к посольству США в Ханое огромное количество цветов.

Уточняется также, что вьетнамцы посетили памятник, который был установлен на площадке, куда американский политик приземлился в 1967 году на парашюте. Тогда его самолет, вылетевший для бомбардировки электростанции, сбила зенитная установка, передает RT

Напомним, что во время войны Джона Маккейна захватили в плен вьетнамские военные. Известно, что он провел в плену более пяти лет.