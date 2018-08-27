Иран и Сирия подписали договор о взаимном военном сотрудничестве

В понедельник, 27 августа, стало известно, что Иран и Сирия подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили министры обороны двух стран.

Уточняется, что министр обороны Ирана Амир Хатами и его сирийский коллега Али Абдаллах Айуб подписали договор в рамках визита иранского политика на территорию САР, передает информационное агентство Tasnim.

Накануне Хатами прибыл с двухдневным визитом в Сирию. Глава иранского Минобороны подчеркнул, что ключевой целью его поездки является обсуждение путей сотрудничества в сфере восстановления САР. Кроме того, он заявил, что Иран намерен помочь сирийским властям в создании вооружения.