Иран и Сирия подписали договор о взаимном военном сотрудничестве
27 августа 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 27 августа, стало известно, что Иран и Сирия подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили министры обороны двух стран.
Уточняется, что министр обороны Ирана Амир Хатами и его сирийский коллега Али Абдаллах Айуб подписали договор в рамках визита иранского политика на территорию САР, передает информационное агентство Tasnim.
Накануне Хатами прибыл с двухдневным визитом в Сирию. Глава иранского Минобороны подчеркнул, что ключевой целью его поездки является обсуждение путей сотрудничества в сфере восстановления САР. Кроме того, он заявил, что Иран намерен помочь сирийским властям в создании вооружения.
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