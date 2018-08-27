Бывший премьер Украины ужаснулся, увидев содержние учебника по истории
Азаров открыл издание и «не поверил своим глазам»
27 августа 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пришел в ужас, увидев содержние учебника по истории, который напечатан для украинских школьников. Стльнее всего экс-главу правительства Незалежной возмутил параграф, посвященный «советской оккупации» и независимости Украины.
Николай Азаров отметил, что большая часть объектов инфраструктуры, которыми украинцы пользуются до сих пор, - ТЭЦ, атомные электростанции - были построены во времена СССР теми самыми «оккупантами», - сообщается на сайте rueconomics.ru.
На своей странице в Facebook Азаров написал, что открыл школьный учебник по истории и «не поверил своим глазам».
По словам политика, нужно быть полным «идиотом», чтобы поверить бредням, представленным в учебнике и подчеркунул, что на лжи ничего построить нельзя.
Азаров написал, что в составе Советского Союза Украина была самой высокоразвитой республикой. По его мнению, киевский режим, который находится у власти в стране, сам ничего создать не способен. «Именно поэтому чиновники сознательно лгут народу, пытаясь удержаться у власти» - подчеркнул экс-премьер.
Азаров признал: «За почти 27 лет независимости мы себя не обеспечили даже 1% электроэнергии. ... Мы просто проедали то богатое наследие, которое нам досталось».
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