Бывший премьер Украины ужаснулся, увидев содержние учебника по истории

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пришел в ужас, увидев содержние учебника по истории, который напечатан для украинских школьников. Стльнее всего экс-главу правительства Незалежной возмутил параграф, посвященный «советской оккупации» и независимости Украины.

Николай Азаров отметил, что большая часть объектов инфраструктуры, которыми украинцы пользуются до сих пор, - ТЭЦ, атомные электростанции - были построены во времена СССР теми самыми «оккупантами», - сообщается на сайте rueconomics.ru.

На своей странице в Facebook Азаров написал, что открыл школьный учебник по истории и «не поверил своим глазам».

По словам политика, нужно быть полным «идиотом», чтобы поверить бредням, представленным в учебнике и подчеркунул, что на лжи ничего построить нельзя.

Азаров написал, что в составе Советского Союза Украина была самой высокоразвитой республикой. По его мнению, киевский режим, который находится у власти в стране, сам ничего создать не способен. «Именно поэтому чиновники сознательно лгут народу, пытаясь удержаться у власти» - подчеркнул экс-премьер.

Азаров признал: «За почти 27 лет независимости мы себя не обеспечили даже 1% электроэнергии. ... Мы просто проедали то богатое наследие, которое нам досталось».