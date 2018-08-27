Российский эксперт: Украина не в состоянии содержать военные корабли

Российский эксперт объяснил, почему власти Украины не пытаются забрать свою военную технику из Крыма. По словам крымского журналиста Александра Дремлюгина, Киев не имеет возможности содержать корабли.

Специалист подчеркнул, что украинский флот развален, а судостроительная отрасль страны в целом уничтожена. Дремлюгин заметил, что в ожидании нового кредита от МВФ Киев стоит буквально на пороге дефолта.

В интервью "Свободной прессе" эксперт отметил, что Украина уже в течение трех лет не может заключить контракт на поставку двух катеров из США, которые ей готовы предоставить бесплатно. Дело в том, что украинская сторона не в состоянии обеспечить транспортировку судов.