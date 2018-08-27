СМИ: супруга Джона Маккейна может занять его кресло в сенате

Супруга американского политика Джона Маккейна может занять его кресло в сенате. Согласно последней информации, данная возможность будет рассмотрена лишь после завершения всех траурных мероприятий.

Уточняется, что среди возможных преемников Маккейна также указаны два бывших члена палаты представителей конгресса от Аризоны Мэтт Салмон и Джон Шадегг, а также экс-сенатор Джон Кайл, передает Газета.Ru.

Как сообщает издание The New York Times, губернатор Аризоны Даг Дьюси намерен найти кандидата, который также выступал бы против президента США. С другой стороны политика просят назначить на данный пост сторонника действующего американского лидера.