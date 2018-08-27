//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?
- Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов
- Экстремально похудевшая Анджелина Джоли вновь напугала фанатов
- Кристина Орбакайте показала подросшую за лето дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
СМИ: супруга Джона Маккейна может занять его кресло в сенате
27 августа 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга американского политика Джона Маккейна может занять его кресло в сенате. Согласно последней информации, данная возможность будет рассмотрена лишь после завершения всех траурных мероприятий.
Уточняется, что среди возможных преемников Маккейна также указаны два бывших члена палаты представителей конгресса от Аризоны Мэтт Салмон и Джон Шадегг, а также экс-сенатор Джон Кайл, передает Газета.Ru.
Как сообщает издание The New York Times, губернатор Аризоны Даг Дьюси намерен найти кандидата, который также выступал бы против президента США. С другой стороны политика просят назначить на данный пост сторонника действующего американского лидера.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//В мире
Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
У пострадавшего от отравления в Эймсбери перестали двигаться руки и ноги
Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
Политолог: Киеву приходится брать кредиты на любых условиях из-за угрозы дефолта
//Общество
//Общество
«Собрать все книги бы да сжечь!» - на Украине запретили рассказы Бориса Евсеева
//Общество
Вайкуле с Пугачевой записали шуточный видеоролик после скандала с Крымом
//Общество
Спрогнозирован ответ России на попытку ВСУ атаковать Крым через «Гнилое море»
//Новости СМИ2
//В мире
Российский эксперт: Украина не в состоянии содержать военные корабли
Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?
На Камчатке проверяют новость о кончине женщины после отказа в госпитализации
//Новости Redtram
//Наука
Ученые рассказали, какая продолжительность сна не угрожает здоровью человека
Россию поделят на 14 макрорегионов по инициативе Минэкономразвития
//В мире
//Общество
В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию, есть пострадавший
На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски
//Политика
Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии
//Общество
//В мире
Ангела Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в армию
//В мире
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возмещении РФ убытков по газу
//Общество
Граждане Украины начали отдыхать на курортах ДНР (Фоторепортаж)
//Общество
В следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг