NBC продолжил выступление полураздетых мужчин после новости о смерти Маккейна

Американский телеканал NBC News сообщил о смерти сенатора Джона Маккейна срочной новостью, прервав развлекательное шоу, но сразу вернул в эфир номер. Телезрители, в результате, сразу после сообщения о смерти известного политика, увидели полуголых мужчин, которые на шоу талантов исполняли номер под названием "История любви дельфинов". Трамп запретил восхвалять Маккейна за его героизм во время Вьетнамской войны

Обычно после новостей, сообщающих о какой-либо трагедии, делают затемнение. Но в этот раз на NBC сразу после новости о кончине сенатора на зрителей обрушилась музыка и смех аудитории, которая наблюдала за выступлением двух мужчин, обнаженных по пояс. В руках у них были велосипедные насосы, которыми они изображали голоса дельфинов, а на головах маски этих животных, передает РИА Новости.

Теперь в соцсетях обсуждают оплошность телеканала. Пользователи в соцсетях пишут, что такие пошлые номера не только нельзя показывать на телевидении, но и нужно уволить тот, кто принял решение продолжать трансляцию программы после трагической новости.