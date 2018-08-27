В ЛНР объяснили закончившееся разгромом наступление украинских сил на Желобок
27 августа 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Народной милиции ЛНР раскрыли новые подробности закончившегося разгромом наступления украинских силовиков на село Желобок. С соответствующим заявлением выступил представитель ополченцев Михаил Филипоненко.
По словам военнослужащего самопровозглашенного государства, процитированного сайтом «Новороссия», выяснилось, что атаку осуществили бойцы одного из националистических подразделений. Согласно версии, озвученной Филипоненко, ультраправые пошли в наступление на населенный пункт, контролируемый властями ЛНР, чтобы заслужить себе госнаграды в преддверии Дня независимости Украины.
Боестолкновение, о котором идет речь, произошло на минувшей неделе. Ополченцы ЛНР, открыв ответный огонь, остановили продвижение противника и заставили его отступить на свои позиции. По данным, предоставленным украинской стороной, силовики потеряли убитыми четырех человек, семеро были ранены.
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