У пострадавшего от отравления в Эймсбери перестали двигаться руки и ноги
27 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Британец Чарльз Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, не в состоянии шевелить руками и ногами. Согласно последней информации, мужчине становится все хуже.
Брат гражданина Великобритании Мэттью Роули отметил, что разговаривал с ним по телефону и заметил, что у его родственника двоится в глазах, передает издание Mirror. Кроме того, мужчина якобы с большим трудом принимает пищу и в целом чувствует себя больным.
Напомним, инцидент в Эймсбери произошел 4 июля. Два человека нашли в парке флакон с неизвестным веществом и были госпитализированы с тяжелом состоянии. Женщина впоследствии скончалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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