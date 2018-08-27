У пострадавшего от отравления в Эймсбери перестали двигаться руки и ноги

Британец Чарльз Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, не в состоянии шевелить руками и ногами. Согласно последней информации, мужчине становится все хуже.

Брат гражданина Великобритании Мэттью Роули отметил, что разговаривал с ним по телефону и заметил, что у его родственника двоится в глазах, передает издание Mirror. Кроме того, мужчина якобы с большим трудом принимает пищу и в целом чувствует себя больным.

Напомним, инцидент в Эймсбери произошел 4 июля. Два человека нашли в парке флакон с неизвестным веществом и были госпитализированы с тяжелом состоянии. Женщина впоследствии скончалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.