Сегодня начали действовать новые антироссийские санкции США из-за дела Скрипаля

Сегодня, 27 агуста, начинают действовать антироссийские санкции США, введенные из-за дела бывшего полковника ГРУ, британского подданого Сергея Скрипаля, отраленного вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери. Новые санкции США в отношении России за дело Скрипалей вступят в силу 27 августа

Первый пакет санкций включает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В документе говорится, что прекращена должна быть любая иностранная помощь России по закону 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

Госдепартамент США в начале августа объявил о планах ввести два пакеиа санкций: первый в конце августа, второй — в ноябре текущего года.

В России отвергают обвинения в отравлении Скрипалей "Новичков", отмечая, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.