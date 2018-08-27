Германия намерена пересмотреть отношения с США

Власти Германии намерены пересмотреть отношения с Соединенными Штатами Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что в скором времени продемонстрирует новую стратегию страны по отношению к США.

По мнению дипломата, необходимость трезво оценить трансатлантическое партнерство назревала уже давно. Как уточняет агентство dpa, для распространения обновленной стратегии немецкий МИД планирует воспользоваться годом Германии в США, который начинается 3 октября.

Маас рекомендует в основу взаимоотношений Берлина и Вашингтона положить мысль о сбалансированной совместной работе. При этом министр подчеркнул, что если американские власти будут пересекать красную черту, европейскому руководству следует давать целесообразный ответ.