Германия намерена пересмотреть отношения с США
27 августа 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Германии намерены пересмотреть отношения с Соединенными Штатами Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что в скором времени продемонстрирует новую стратегию страны по отношению к США.
По мнению дипломата, необходимость трезво оценить трансатлантическое партнерство назревала уже давно. Как уточняет агентство dpa, для распространения обновленной стратегии немецкий МИД планирует воспользоваться годом Германии в США, который начинается 3 октября.
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