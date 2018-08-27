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Трамп запретил восхвалять Маккейна за его героизм во время Вьетнамской войны

27 августа 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп запретил восхвалять Маккейна за его героизм во время Вьетнамской войны
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому восхвалять покойного сенатора Джона Маккейна за героизм, который тот проявил в ходе Вьетнамской войны, а также во время пребывания в плену.

Семья Маккейна попросила Трампа не приходить на похороны сенатора

Семья Маккейна попросила Трампа не приходить на похороны сенатора

Президент США не позволил опубликовать релиз, который был подготовлен сотрудниками его администрации, поскольку в нем содержалось большое количество хвалебных слов в адрес сенатора, передает издание Washington Post.

Трамп подчеркнул, что вместо официального релиза лучше написать пост в социальной сети Twitter.
 
Напомним, вчера глава Соединенных Штатов на своей страничке выразил соболезнования в связи с кончиной Джона Маккейна после длительной борьбы с раком мозга.

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Лукашенко: Трамп многое выиграет, отказавшись от "своего поведения"

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На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски

На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски

По информации Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Кабардино-Балкарии, спасатели на Эльбрусе вышли на поиски украинской альпинистки. Женщина подала сигнал о помощи фонариком на высоте 5 километров.

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Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии

Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии

В поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с 10-летием признания независимости Абхазии говорится, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу этой республики.

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Спасатель погиб при проведении поисково-спасательных работ на горе Галдор

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Ангела Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в армию

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«Уфа» - «Зенит» 0:2

Матч 5-го тура РПЛ состоялся 26-го августа на своем домашнем стадионе «Нефтяник», футбольный клуб «Уфа» принимал питерский «Зенит». Игра началась с обоюдного плотного прессинга по всему полю.

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