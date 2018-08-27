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Трамп запретил восхвалять Маккейна за его героизм во время Вьетнамской войны
27 августа 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому восхвалять покойного сенатора Джона Маккейна за героизм, который тот проявил в ходе Вьетнамской войны, а также во время пребывания в плену.
Президент США не позволил опубликовать релиз, который был подготовлен сотрудниками его администрации, поскольку в нем содержалось большое количество хвалебных слов в адрес сенатора, передает издание Washington Post.
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