Политика действующей украинской власти, строящей свой «персональный рай» на коррупции, может столкнуть страну на периферию мирового развития, считает депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Вместо того, чтобы стремиться к улучшению обстановки в стране, киевская власть упускает все имеющиеся у государства возможности, а президент страны Петр Порошенко пытается с помощью коррупции построить свой «персональный рай», заявил украинский депутат.

«Порошенко и его команда – это не только часть коррупционных процессов. Они бесповоротно воруют наше время. Потерянные деньги можно заработать снова. А шанс, который дает сегодняшний день – никогда», - подчеркнул Сергей Лещенко.

Украинский политик считает, что в нынешних реалиях, когда в стране не осталось независимых силовых и судебных структур, не повязанных круговой порукой, Украина неспособна равняться даже на Польшу, не говоря уже о других европейских государствах. Самым близким для сравнения примером Лещенко считает Колумбию, в свое время также погрязшую в коррупции, пишет РИА Новости.