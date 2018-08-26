В штате Флорида произошла стрельба

В американском штате Флорида в городе Джексонвилл произошла стрельба. Об этом сообщил офис шерифа в Twitter.

«Стрельба по толпе в Джексонвилл-лэндинг. Держитесь далеко от этого района. Он в настоящее время небезопасен», — говорится в сообщении.

Информационное агентство News4jax со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в результате инцидента погибли не менее четырех человек, одиннадцать получили ранения. Подозреваемый погиб на месте происшествия. На данный момент нет информации о личности злоумышленника. По предварительным данным, проводятся поиски второго подозреваемого, сообщает РИА Новости.