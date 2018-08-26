В интервью телеканалу «Беларусь 1» Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может многое выиграть для Соединенных Штатов, если тот откажется от «своего поведения».

«Я думаю, если Дональд отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для Соединенных Штатов Америки», - сообщил Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что «не во всем» поддерживает американского лидера. По его мнению, «воевать со всем миром», в том числе и в торговле, не совсем правильно. При этом Лукашенко напомнил, что во время президентских выборов в США, он голосовал в его пользу.