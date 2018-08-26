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Ангела Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в армию
26 августа 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье в эфире телеканалу ARD канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она против возвращения регулярных призывов в армию. По её словам, сейчас стали совсем другие. Это значит, что важность регулярных призывов не такая, какая была раньше.
"Я не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность", - сообщила Меркель.
Однако в Берлине пока еще не было предпринято каких-либо конкретных шагов по возвращению к обязательно службе в стране. Ранее социал-демократы заявляли, что лучше поощрять добровольные начинания молодых граждан, но возвращать к службе на принудительной основе не стоит, передаёт ТАСС.
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