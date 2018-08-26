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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возмещении РФ убытков по газу
26 августа 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что Россия возместит убытки Украины по газовым контрактам.
«Российская сторона готова садиться за стол переговоров по дальнейшему контракту с Украиной после 2019 года. Мы готовы обсуждать транзит российского газа через эту страну, но только на рыночных условиях. И чтобы здесь не было замешано никакой политики», - сказал Игорь Ананских.
«А пока что это всего лишь очередные патриотические лозунги, нацеленные на президентскую кампанию, как и военный парад в Киеве. Ничего другого тут нет. Он пытается показать себя мощным борцом за независимость, но заявления Порошенко давно уже не воспринимаются всерьез не только в мире, но даже в его собственной стране», - цитирует российского парламентария RT.
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