Москва возместит убытки по газовым контактам, заявил Порошенко

Украинский лидер Пётр Порошенко уверен, что Российская Федерация возместит убытки Киеву убытки по газовым контрактам. По его мнению, россияне больше «не поставят на колени» своим газовым «шантажом» и должны Украине более 4 миллиардов долларов.

«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа", — сказал Порошенко.

Напомним, что Киев перестал покупать российский газ 3 года назад. В 2016-2017 годах при подготовке к отопительному сезону он не использовал его. Однако при этом Украина закачивала в водохранилища газ, который был приобретен по реверсу в Европе, сообщает РИА Новости.