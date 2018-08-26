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Москва возместит убытки по газовым контактам, заявил Порошенко
26 августа 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Пётр Порошенко уверен, что Российская Федерация возместит убытки Киеву убытки по газовым контрактам. По его мнению, россияне больше «не поставят на колени» своим газовым «шантажом» и должны Украине более 4 миллиардов долларов.
«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа", — сказал Порошенко.
Напомним, что Киев перестал покупать российский газ 3 года назад. В 2016-2017 годах при подготовке к отопительному сезону он не использовал его. Однако при этом Украина закачивала в водохранилища газ, который был приобретен по реверсу в Европе, сообщает РИА Новости.
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