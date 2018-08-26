В Харьковской области загорелась несанкционированная свалка
26 августа 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 26 августа, близ города Балаклея Харьковской области загорелась несанкционированная свалка. Площадь пожара достигла 1,5 гектара. На данный момент работают девять пожарно-спасательных подразделений из Балаклеи и соседних районов.
По предварительным данным, работы по пожаротушению продолжаются. Пострадавших нет. Как сообщают РИА Новости, в спасательной операции также принимают участие пожарные добровольной пожарной команды поселка Андреевка, добровольной пожарной дружины частного сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.
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