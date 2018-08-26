Семья Маккейна попросила Трампа не приходить на похороны сенатора
26 августа 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Семья сенатора Соединенных Штатов Джона Маккейна попросила американского президента Дональда Трампа не посещать его похороны и ограничиться только прощальной речью. При этом семья также заявила, что не желает видеть на траурной церемонии и бывших президентов Америки: Барака Обаму и Джорджа Буша.
Как сообщают «Известия», Джон Маккейн был ярым противником Дональда Трампа. Несмотря на это глава Белого дома выразил соболезнования на своей страничке в Twitter.
«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал Трамп.
Напомним, что сегодня утром стало известно о кончине американского сенатора. В течение года политик боролся с тяжелой формой рака мозга.
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