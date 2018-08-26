На восстановление Донбасса Порошенко призвал украинских послов собирать деньги
26 августа 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 26 августа, Пётр Порошенко призвал украинских дипломатов привлекать средства на восстановление Донбасса в странах, где они ведут свою повседневную деятельность. При этом он также озвучил предложение о закреплении ответственности каждой из европейских стран за реконструкцию конкретного населенного пункта в Донецкой и Луганской областях.
По мнению Порошенко, Донбасс нуждается в мире. «Украинские послы будут заниматься мобилизацией финансовых средств мира на восстановление Донбасса», - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что каждая европейская страна должна взять на себя ответственность за восстановление отдельного населенного пункта в областях Луганска и Донецка, передаёт ТАСС. По его словам, Германия возьмёт ответственность за Краматорск, Греция - Мариуполь и так далее.
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