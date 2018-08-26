В Сирии за сутки саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов

Саперы инженерных подразделений Сирии в провинции Хомс обнаружили и уничтожили 59 взрывоопасных предметов за последние сутки. Разминирование местности и объектов продолжается.

В ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов в Изеддин, Эр-Растан и Гур в провинции Хомс инженерные подразделения САР за суки разминировали 4,3 гектара территории, три здания и один километр дорог, сообщил Центр приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в своем ежедневном информационном бюллетене.

В течение последних суток обнаружено и обезврежено 59 взрывоопасных предметов, в том числе 13 самодельных взрывных устройств. Всего в ходе обследования территории в провинции Хомс и Дамаск обнаружено и обезврежено 7612 взрывоопасных предметов, в том числе 2370 самодельных взрывных устройств. Разминировано 262,3 гектара территории, 808 зданий и более 56 километров дорог, сообщает РИА Новости.