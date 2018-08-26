Порошенко запустил новый газопровод в прифронтовой Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в торжественной церемонии запуска нового магистрального газопровода в городе Авдеевка, расположенном на территории Донбасса.

«Украинский газ наконец-то пошел с рабочим давлением на все газовые сети Авдеевки и еще семи населенных пунктов. Поздравляю Авдеевку с украинским газом», - заявил Петр Порошенко в ходе церемонии запуска подачи газа.

Ранее газ в Авдеевку подавался через магистральный газопровод Макеевка – Авдеевка, который был поврежден в ходе обстрелов прифронтовых территорий в 2017 году. Новый магистральный газопровод Очеретино – Авдеевка будет обеспечивать подачу газа в населенные пункты с подконтрольной Киеву территории.

«Мы договорились, что заедем в одно-два жилища и посмотрим, как работает газовая горелка. Может, кто-то борщ приготовит, уже на украинском газе? Я думаю, это праздник, который необходимо отпраздновать», - сообщил глава украинского государства в торжественной речи.

Помимо Авдеевки, газ начнут получать и жители прилегающих поселков Ясиноватского района, сообщает RT.