СМИ: Трамп раскрасил флаг США в стиле российского триколора

На днях президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял участие в пиар-мероприятии в детской больнице. Вместе со своей супругой и проходящими лечение детьми он раскрашивал трафареты с национальным флагом. Однако американский лидер забыл, как выглядит флаг его страны и разукрасил его в стиле российского триколора.

Дональд и Меланья Трамп в сопровождении делегации Вашингтона прибыли в Национальный детский госпиталь в Огайо, чтобы пообщаться с персоналом, а также поиграть с детьми. Дональд Трамп решил взяться за раскраски и, согласно опубликованным прессой фотографиям, почему-то раскрасил синим фломастером одну из полос на звездно-полосатом флаге, которая на самом деле должна быть красно-белой. В итоге флаг стал похож на российский. Но если учитывать чередование цветов, то на флаг Нидерландов, передаёт МК.



Американские СМИ перепечатывают протокольные фотографии и отпускают язвительные шуточки в адрес главы Белого дома с точки зрения умения собраться на публики и сделать, как полагается.