В ЛНР раскрыли основные причины гибели украинских силовиков в Донбассе

Чаще всего украинские силовики гибнут потому, что подрываются на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Подрыв военнослужащих на собственных минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты – вот основные причины гибели украинских силовиков в Донбассе», - заявил сегодня на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Командование бригад ВСУ скрывает от вышестоящего руководства небоевые потери, уверен Марочко. Он привел данные, что лишь за последний месяц в медицинские учреждения Донбасса было отправлено около 20 погибших и более 50 раненых украинских силовиков.

Причиной «внутренних конфликтов» в ЛНР считают передел сфер влияния, начавшийся после смены формата боевых действий в Донбассе. С тех пор как на смену АТО (антитеррористической операции) пришла ООС (операция объединенных сил), конфликты между представителями СБУ и ВСУ значительно участились, передает РИА Новости.