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Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС
26 августа 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо на своей официальной страничке в Facebook заявил, что правительство Италии может наложить вето на многолетний бюджет ЕС на будущем саммите глав государств и правительств стран сообщества.
"Мы сейчас работаем над возможностью наложения вето при голосовании по бюджету ЕС на ближайшем саммите», - сказал министр. По его словам, итальянские власти собираются внимательно изучить все европейские предложения. Те, что будут не выгодны стране, могут быть заблокированы.
На данном этапе первым на очереди стоит соглашение о свободной торговле ЕС и Канады (СЕТА), которое может не ратифицировать парламент Италии, передаёт ТАСС.
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