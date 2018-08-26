Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо на своей официальной страничке в Facebook заявил, что правительство Италии может наложить вето на многолетний бюджет ЕС на будущем саммите глав государств и правительств стран сообщества.

"Мы сейчас работаем над возможностью наложения вето при голосовании по бюджету ЕС на ближайшем саммите», - сказал министр. По его словам, итальянские власти собираются внимательно изучить все европейские предложения. Те, что будут не выгодны стране, могут быть заблокированы.

На данном этапе первым на очереди стоит соглашение о свободной торговле ЕС и Канады (СЕТА), которое может не ратифицировать парламент Италии, передаёт ТАСС.