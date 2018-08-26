Североатлантический альянс зафиксировал 50 подозрительных судов, которые проводят разведку у берегов Греции в Эгейском море. Информация уже передана греческой береговой охране и сотрудникам ВМС.

Согласно последним данным, в акватории Эгейского моря постоянно находятся прогулочные, рыболовные и парусные суда, которые якобы собирают информацию о передвижениях американцев, передает издание Real. В газете подчеркивается, что США в последнее время особенно активно действуют в регионе, фактически превращая его в собственный полигон.

Автор материала подчеркивает, что в настоящий момент связи Греции и Соединенных Штатов Америки в сфере обороны находятся на самом пике, сообщает РИА "Новости".