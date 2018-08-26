Минобороны сообщило о подготовки в Сирии провокации с применением химоружия
26 августа 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 26 августа, сообщил о подготовке в Сирии провокации с применением химического оружия.
После инсценированной атаки "ряженые" "Белые каски" планируют снять ряд роликов для англоязычных и ближневосточных СМИ, передает РИА "Новости" слова Конашенкова.
Предполагается, что провокация будет осуществлена в населенном пункте Кафер-Зайта. В ней будут участвовать жители севера провинции, которые якобы будут поражены химическими боеприпасами и бочковыми бомбами. Им, согласно сценарию, будут оказывать "помощь" спасатели "Белых касок".
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