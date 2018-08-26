В Госдуме высказались о кончине сенатора Маккейна

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о кончине американского сенатора Джона Маккейна. Политик скончался в ночь на воскресенье, 26 августа, на 82-м году жизни.

Слуцкий подчеркнул, что Маккейн не являлся другом России, однако он был настоящим патриотом США. По словам российского политика, сенатора можно назвать одним из самых ярких представителей американских ястребов, передает РИА "Новости".

Как отметил Леонид Слуцкий, большой частью деятельности покойного Маккейна в Конгрессе являлось "оголтелое противостояние" с Москвой, однако этот человек был очень мужественным и принципиальным. Политик выразил соболезнования родственникам усопшего, а также всему американскому народу.