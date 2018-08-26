Британские истребители осуществили опасную провокацию с самолетом РФ
26 августа 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Над Черным морем британские истребители Eurofighter Typhoon осуществили перехват российского самолета-амфибии Бе-12. Сообщается, что летательный аппарат направлялся в юго-западную часть Крыма.
Министерство обороны Великобритании сообщило о случившемся на своей страничке в социальной сети, отметив, что российскому самолету не удалось войти в воздушное пространство НАТО, сообщает "Россия 24".
Посольство Российской Федерации в Лондоне в свою очередь подчеркнуло, что воздушное судно не покидало территорию РФ, а вот британские истребители осуществили довольно опасную провокацию. Уточняется, что это произошло на большом расстоянии от границ королевства.
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