Британские истребители осуществили опасную провокацию с самолетом РФ

Над Черным морем британские истребители Eurofighter Typhoon осуществили перехват российского самолета-амфибии Бе-12. Сообщается, что летательный аппарат направлялся в юго-западную часть Крыма.

Министерство обороны Великобритании сообщило о случившемся на своей страничке в социальной сети, отметив, что российскому самолету не удалось войти в воздушное пространство НАТО, сообщает "Россия 24".

Посольство Российской Федерации в Лондоне в свою очередь подчеркнуло, что воздушное судно не покидало территорию РФ, а вот британские истребители осуществили довольно опасную провокацию. Уточняется, что это произошло на большом расстоянии от границ королевства.