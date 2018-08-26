Украинский лидер Петр Порошенко в воскресенье, 26 августа, заявил, что американский сенатор Джон Маккейн являлся большим другом Украины. Политик ушел из жизни на 82-м году жизни минувшей ночью.

На своей странице в социальной сети Twitter Порошенко подчеркнул, что Маккейн внес неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что сенатор часто оказывал поддержку стране и поэтому является ее "великим другом".

Согласно последней информации, Джон Маккейн последние часы своей жизни провел в кругу семьи. На днях сообщалось, что политик, который год боролся с тяжелой формой рака мозга, перестал принимать лекарства.