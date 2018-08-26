В сицилийском порту Катания сегодня на берег сошли около 140 мигрантов. Согласно последней информации, речь идет о беженцах, которые провели на борту итальянского судна "Дичотти" десять суток.

Отмечается, что впоследствии мигранты будут распределены по автобусам, которые доставят их до центра временного содержания, расположенного в Мессине, передает RT

Известно, что беженцев согласились принять власти Ирландии и Албании, а большую часть людей под свою опеку намерена взять Итальянская епископская конференция.

Ранее сообщалось, что мигранты могут сойти на берег уже в воскресенье.