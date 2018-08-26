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В Италии на берег сошли 140 мигрантов с судна "Дичотти"

26 августа 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии на берег сошли 140 мигрантов с судна "Дичотти"
фото: pixabay.com
В сицилийском порту Катания сегодня на берег сошли около 140 мигрантов. Согласно последней информации, речь идет о беженцах, которые провели на борту итальянского судна "Дичотти" десять суток.
 
Мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна

Мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна

 
Отмечается, что впоследствии мигранты будут распределены по автобусам, которые доставят их до центра временного содержания, расположенного в Мессине, передает RT
 
Известно, что беженцев согласились принять власти Ирландии и Албании, а большую часть людей под свою опеку намерена взять Итальянская епископская конференция.
 
Ранее сообщалось, что мигранты могут сойти на берег уже в воскресенье.

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Фото, на котором запечатлено "падение" Андрея Малахова в студии, взорвало сеть

Фотография телеведущего Андрея Малахова, "упавшего" с лестницы в студии, вызвала в сети бурный резонанс. Согласно последней информации, вышеуказанный снимок набрал уже более 28 тысяч лайков.

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На Крите обнаружено нетронутое захоронение возрастом более трех тысяч лет

На Крите обнаружено нетронутое захоронение возрастом более трех тысяч лет

Министерство культуры Греции в воскресенье, 26 августа, сообщило, что на Крите обнаружили уникальную неразграбленную гробницу возрастом более трех тысяч лет. Находка была сделана в районе Иерапетра.

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"Старики над нами стебутся", Катя Гордон назвала развод Петросяна фальшивкой

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"Опустили культуру до уровня Шнура" или зачем эксцентричный Лоза троллит коллег

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//В мире

В Италии на берег сошли 140 мигрантов с судна "Дичотти"

В Италии на берег сошли 140 мигрантов с судна "Дичотти"

В сицилийском порту Катания сегодня на берег сошли около 140 мигрантов. Согласно последней информации, речь идет о беженцах, которые провели на борту итальянского судна "Дичотти" десять суток.

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Грузия заинтересована в решении всех проблем в отношениях с Россией

Грузия заинтересована в решении всех проблем в отношениях с Россией

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Министр обороны Ирана прибыл с двухдневным визитом в Сирию

Министр обороны Ирана прибыл с двухдневным визитом в Сирию

В воскресенье, 26 августа, министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл с двухдневным визитом в Сирию. Соответствующие данные сегодня рано утром предоставили иранские средства массовой информации.

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//В мире

Принц Гарри сделал жене неожиданный подарок

Принц Гарри сделал жене неожиданный подарок

Британский принц Гарри сделал своей супруге Меган подарок, который привел ее в восторг. Согласно последней информации, бывшая американская актриса очень страдала из-за отсутствия домашних животных.

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"Кризис в семье позади, планируем венчаться", Муцениеце о браке с Прилучным

В начале лета актриса Агата Муцениеце призналась, что их брак с Павлом Прилучным «пришлось поставить на паузу». Однако кризис миновал, и семья строит грандиозные планы на будущее.

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В память о Джоне Маккейне у Белого дома приспустили флаг

В память о Джоне Маккейне у Белого дома приспустили флаг

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В подмосковном Королеве загорелась жилая многоэтажка, пламя охватило 300 кв. м

В подмосковном Королеве загорелась жилая многоэтажка, пламя охватило 300 кв. м

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Стало известно, где будет похоронен сенатор Маккейн

Стало известно, где будет похоронен сенатор Маккейн

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Роман Абрамович решился продать "Челси", пишут иностранные СМИ

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Любовь Успенская ответила подписчикам, обвиняющим ее в злоупотреблении пластикой

Любовь Успенская ответила подписчикам, обвиняющим ее в злоупотреблении пластикой

Известная певица Любовь Успенская на днях ответила подписчикам, которые обвиняют ее в злоупотреблении пластикой. Многие не верят, что в 64 года можно прекрасно выглядеть без хирургического вмешательства.

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National Interest: Россия запустила в космос четыре "спутника-убийцы"

National Interest: Россия запустила в космос четыре "спутника-убийцы"

Авторы американского издания National Interest утверждают, что в России сейчас действует программа разработки особых "спутников-убийц", которые могут выводить из строя различные космические аппараты.

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Туристка заметила в Шотландии нечто, напоминающее Лох-Несское чудовище

Туристка заметила в Шотландии нечто, напоминающее Лох-Несское чудовище

Канадская туристка по имени Линн Лок сфотографировала в Шотландии нечто, напоминающее Лох-Несское чудовище. Женщина, работающая в школе, недавно отдыхала в Глазго со своими супругом и дочерью.

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Умер американский сенатор Джон Маккейн

Умер американский сенатор Джон Маккейн

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Рубль может рухнуть в понедельник, предсказывают аналитики

Рубль может рухнуть в понедельник, предсказывают аналитики

Уже в понедельник, 27 августа, национальная валюта может резко упасть в цене. Аналитики уверены, рубль уже начал чувствовать «санкционное давление», а дальше будет только хуже.

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Невозможное возможно: автомобиль припарковался на крыше дота в Севастополе

На Фиоленте автомобиль припарковался на крыше дота времен Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщил житель Севастополя, обнаруживших «невозможную», по его словам, для Севастополя картину.

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«Спартак» - «Динамо» 2:1

В матче 5-го тура РПЛ «Спартак» на "Открытие Арене" в Тушино обыграл «Динамо». В первом тайме у динамовцев не получался высокий прессинг, они прижимались к воротам, а защита пока плохо взаимодействует.

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Дочка Ивана Урганта переехала жить и учиться в Нью-Йорк

Дочка Ивана Урганта переехала жить и учиться в Нью-Йорк

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Как люди живут на передовой на Донбассе

«Да такие корочки любой нарисовать может», — недоверчиво посмотрел сухопарый мужичок, чей дом находится прямо на линии фронта. Корреспондент АН показался ему грабителем. Но он все равно пустил журналиста переночевать, чтобы рассказать о том, как живется под обстрелами

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Венсан Кассель сыграл свадьбу с 21-летней избранницей

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"Звезда в шоке": Сергей Зверев закатил скандал в аэропорту

"Звезда в шоке": Сергей Зверев закатил скандал в аэропорту

Известного стилиста Сергея Зверева заставили пройти фейсконтроль в аэропорту Иркутска. Звезда утверждает, что скандал разгорелся при досмотре, когда «запиликала» рамка металлодетектора.

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В Болгарии перевернулся туристический автобус, есть погибшие

В Болгарии перевернулся туристический автобус, есть погибшие

В Болгарии неподалеку от города Своге перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, 27 получили ранения различной степени тяжести.

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На Горьковском направлении МЖД восстановили движение поездов

На Горьковском направлении МЖД восстановили движение поездов

Полностью восстановлено движение пригородных поездов Московской железной дороги на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления, сообщила сегодня железнодорожная пресс-служба.

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Украинские социологи назвали дату полного вымирания нации

Украинские социологи назвали дату полного вымирания нации

Украинские социологи прогнозируют ускоренные темпы вымирания населения «Незалежной». Они уже подсчитали, через сколько лет украинцы вымрут как нация, если политика властей не изменится.

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Матч «Рубин» – «ЦСКА» завершился со счетом 1:1

Матч «Рубин» – «ЦСКА» завершился со счетом 1:1

25-го августа в 5-ом туре чемпионата России состоялся матч «Рубин» – «ЦСКА», игра прошла на стадионе Казань-Арена. Казань. Главный судья Виталий Мешков (Дмитров).

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Певица Pink прервала свой концерт, состоявшийся в одном из городов Австралии, из-за 14-летней девочки. Поклонница написала звезде трогательную записку, которая тронула сердце исполнительницы.

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В Курской области взорвался снаряд времён ВОВ, погиб ребёнок

В Курской области взорвался снаряд времён ВОВ, погиб ребёнок

В Курской области дети нашли в кустах снаряд времен Великой Отечественной войны. В результате его взрыва один мальчик погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

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Казанский «Рубин» и московский ЦСКА не выявили победителя в матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 1:1, не принеся победы ни одной из команд.

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Умерла самая знаменитая в мире капибара

Стало известно, что скончался самый известный в мире капибара ДжоДжо. Грызун стал звездой инстаграма благодаря своей дружелюбности. О смерти питомца сообщил владелец капибары Коди Кеннеди.

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В рядах Вооруженных сил Украины по контракту служат 25 тысяч женщин. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко после парада по случаю Дня независимости Украины.

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