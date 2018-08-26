Грузия заинтересована в решении всех проблем в отношениях с Россией

Спецпредставитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе сделал важное заявление. По словам дипломата, Грузия хотела бы наладить отношения с Российской Федерацией.

Как утверждает Зураб Абашидзе, грузинские власти в настоящий момент "глубоко заинтересованы" в поисках вариантов выхода из сложившейся ситуации. Он также добавил, что все проблемы Тбилиси и Москвы следует решить при помощи диалога, передает РИА "Новости"