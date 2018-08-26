Лукашенко: Белоруссия готова помочь Сирии в восстановлении

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна готова помочь Сирии в восстановлении. Соответствующие данные в воскресенье, 26 августа, предоставили в пресс-службе президента Белоруссии.

Александр Лукашенко поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 25-летием с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и подчеркнул, что между государствами сложилась искренняя дружба, основанная на доверии.

Глава Белоруссии подчеркнул, что Минск готов оказать Дамаску всестороннюю помощь в процессе восстановления и мирного строительства страны. Лукашенко также добавил, что каждое государство должно иметь право самостоятельно определять векторы развития и действовать в интересах своего народа, передает РИА "Новости".