Министр обороны Ирана прибыл с двухдневным визитом в Сирию

В воскресенье, 26 августа, министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл с двухдневным визитом в Сирию. Соответствующие данные сегодня рано утром предоставили иранские средства массовой информации.

В аэропорту Дамаска главу иранского Минобороны встречали представители сирийского военного ведомства, а также иранский военный атташе и посол Ирана в САР Джавад Торкабади. Как уточняет информационное агентство IRNA, в рамках своего визита в страну Амир Хатами планирует также встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом. Точная дата их беседы пока не сообщается.

Напомним, Иран, как и Российская Федерация и Турция, является гарантом перемирия на территории Сирии.