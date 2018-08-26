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Принц Гарри сделал жене неожиданный подарок
26 августа 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Британский принц Гарри сделал своей супруге Меган подарок, который привел ее в восторг. Согласно последней информации, бывшая американская актриса очень страдала из-за отсутствия домашних животных.
Ранее у Меган были две собаки, которых звали Гай и Богарт. Ей, однако, пришлось расстаться с любимцами после свадьбы с принцем. Теперь они живут у друзей экс-актрисы в Канаде.
Как сообщает "7 Дней", внук королевы Елизаветы II захотел порадовать возлюбленную и подарил ей щенка лабрадора. К настоящему моменту не сообщается, как герцогиня решила назвать своего нового питомца, однако известно, что она была невероятно счастлива.
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