Принц Гарри сделал жене неожиданный подарок

Британский принц Гарри сделал своей супруге Меган подарок, который привел ее в восторг. Согласно последней информации, бывшая американская актриса очень страдала из-за отсутствия домашних животных.

Ранее у Меган были две собаки, которых звали Гай и Богарт. Ей, однако, пришлось расстаться с любимцами после свадьбы с принцем. Теперь они живут у друзей экс-актрисы в Канаде.

Как сообщает "7 Дней", внук королевы Елизаветы II захотел порадовать возлюбленную и подарил ей щенка лабрадора. К настоящему моменту не сообщается, как герцогиня решила назвать своего нового питомца, однако известно, что она была невероятно счастлива.