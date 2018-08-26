В память о Джоне Маккейне у Белого дома приспустили флаг

Утром в воскресенье, 26 августа, у Белого дома приспустили флаг США в память о сенаторе Джоне Маккейне. Политик скончался минувшей ночью после длительной борьбы с тяжелой формой рака мозга.

Директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший на страничке в социальной сети Twitter подтвердил, что флаг приспущен в связи с кончиной сенатора-республиканца от Аризоны.

Напомним, на днях родственники Джона Маккейна сообщили, что политик больше не намерен принимать лекарственные препараты, поскольку развитие его болезни является необратимым. В ночь на воскресенье офис сенатора заявил, что 81-летний политик ушел из жизни.