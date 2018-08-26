Эксперт назвал главные опасности для армии США

Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в воскресенье, 26 августа, назвал главные опасности для армии США. По мнению бывшего военного, речь идет вовсе не о Российской Федерации или Китае.

Дэвис подчеркнул, что действительно серьезными проблемами являются нерациональное использование военной силы и злоупотребление военными маневрами в других странах.

В статье для издания The National Interest полковник в отставке уточнил, что американские власти в попытке уязвить КНР и спровоцировать Россию, проводя у ее границ операции, ставят под угрозу безопасность собственной страны. Дэниел Дэвис убежден, что Вашингтон должен кардинально изменить свою политику в данном вопросе.