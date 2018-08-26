Стало известно, где будет похоронен сенатор Маккейн

Рано утром в воскресенье, 26 августа, стало известно, что на 82-м году жизни скончался американский сенатор Джон Маккейн. Сегодня также появилась информация о том, где будет похоронен политик.

Источники в Республиканской партии утверждают, что похороны Джона Маккейна состоятся в городе Аннаполис, расположенном в штате Мэриленд, передает издание The New York Times.

Уточняется, что гроб с телом сенатора будет до погребения находиться в здании законодательной ассамблеи Аризоны. Маккейн в течение 35 лет являлся представителем этого штата в Конгрессе.

Напомним, в течение года политик боролся с опухолью мозга, однако на днях принял решение больше не принимать лекарства.