Стало известно, где будет похоронен сенатор Маккейн
26 августа 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в воскресенье, 26 августа, стало известно, что на 82-м году жизни скончался американский сенатор Джон Маккейн. Сегодня также появилась информация о том, где будет похоронен политик.
Источники в Республиканской партии утверждают, что похороны Джона Маккейна состоятся в городе Аннаполис, расположенном в штате Мэриленд, передает издание The New York Times.
Уточняется, что гроб с телом сенатора будет до погребения находиться в здании законодательной ассамблеи Аризоны. Маккейн в течение 35 лет являлся представителем этого штата в Конгрессе.
Напомним, в течение года политик боролся с опухолью мозга, однако на днях принял решение больше не принимать лекарства.
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