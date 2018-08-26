Авторы американского издания National Interest утверждают, что в России сейчас действует программа разработки особых "спутников-убийц", которые могут выводить из строя различные космические аппараты.

Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США Илем Поблет обвинила РФ в запуске подобных спутников. Российская сторона в свою очередь утверждает, что на самом деле это были спутники-инспекторы. В статье подчеркивается, что обе вышеуказанные версии имеют право на существование, поскольку такие аппараты обладают возможностью совершать маневры для перемещения по орбите и способны взаимодействовать с другими спутниками.

Как отмечает National Interest, с 2013 года Россия запустила сразу четыре подобных устройства, которые назывались "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504", а также "Космос-2519".