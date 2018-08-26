Умер американский сенатор Джон Маккейн

Сегодня утром стало известно о кончине американского сенатора Джона Маккейна. Политик в течение года боролся с тяжелой формой рака мозга и в последнее время потерял надежду на выздоровление.

В заявлении офиса сенатаоа уточняется, что 81-летний Маккейн ушел из жизни в 2.28 ночи по московскому времени. Рядом с ним была его супруга Синди и другие родственники, передает РИА "Новости".

В минувшую пятницу стало известно, что Джон Маккейн отказался от лечения, поскольку развитие заболевания оказалось необратимым.

К настоящему моменту соболезнования в связи со смертью политика направил президент США Дональд Трамп, бывший американский лидер Барак Обама, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис.