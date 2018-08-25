Украинские социологи назвали дату полного вымирания нации

Украинские социологи прогнозируют ускоренные темпы вымирания населения «Незалежной». Они уже подсчитали, через сколько лет украинцы вымрут как нация, если политика властей по отношению к электорату не изменится.

В последнюю четверть века на Украине стабильно наблюдается отрицательный прирост населения. Если в начале 90-х, после распада СССР, общее число жителей Украины составляло около 52 миллионов человек, то уже к новому тысячелетию население сократилось до 49 миллионов человек. В 2010 на Украине насчитали 46 миллионов жителей, а по данным на 2018 год – уже всего 42 миллиона.

Украинские социологи предупреждают, что если власти страны продолжат думать лишь о своих интересах, то население будет сокращаться еще более стремительными темпами. Так, по прогнозам специалистов, к 2050 году в стране будет всего 36,4 миллиона жителей, а к 2100 – менее 29 миллионов. Фактически, лет через двести украинцы могут попросту исчезнуть как нация, так что всего через 40 электоральных циклов у властей «Незалежной», будущее которой и без того довольно призрачно, просто не останется электората, пишет Peopleglob.ru.